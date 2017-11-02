Командувача ВПС Литви звільнили через бажання ремонтувати російські вертольоти

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс ухвалив рішення звільнити командувача Військово-повітряними силами країни, полковника Аудронюса Навіцкаса через наміри того відремонтувати військові вертольоти в Росії.

Відповідне рішення було ухвалене міністром після завершення службового розслідування, на початку якого командувача ВПС відсторонили від виконання обов’язків кілька місяців тому.

Тепер, за законом, якщо протягом двох місяців йому не буде запропоновано посаду в армії, яка б відповідала його кваліфікації та званню Навіцкас буде відправлений у запас, інформує Delfi.

Видання нагадує, що міністерство оборони Литви з листопада минулого року розслідувало наміри ремонтувати в Росії два військові вертольоти, призначених для пошуку і порятунку.

"Наявні матеріали свідчать, що рішення про ремонт вертольотів і виділення для цього коштів було прийнято з умовою, що ремонт не буде проводитися на території Росії або у постачальників цієї країни. Полковник Навіцкас, перебуваючи на вищій посаді ВПС, не забезпечив реалізації політичної установки, висловленій на засіданні Ради з оборонних ресурсів Міноборони від 9 лютого 2016 року – не ремонтувати військові вертольоти в Росії. Національна безпека не узгоджується з вільним трактуванням політичних установок", – наголосив міністр оборони Каробліс, обґрунтовуючи рішення.

Видання нагадує, що "зелене світло" ремонту вертольотів "Мі-8Т"в Росії минулого року дала комісія з конкурсних закупівель на чолі з представником міністерства оборони, головного командувача ВПС і глави Департаменту озброєнь і систем управління Міноборони. Процес було зупинено у листопаді.

Як стверджував МЗС Литви, ремонт вертольотів у Росії пішов би врозріз з рішеннями Євросоюзу (ЄС) про санкції проти Москви і з зовнішньою політикою Литви.

Нагадаємо, що президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що заплановані на цей рік спільні військові навчання Росії і Білорусі "Захід-2017" демонструють підготовку цих країн до війни із Заходом.