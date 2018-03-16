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Командувачем Об'єднаного оперативного штабу призначили Сергія Наєва

Йому підпорядковуються не тільки підрозділи Збройних сил, але й усі силові структури, що перебувають на території Донецької та Луганської областей
Президент Петро Порошенко призначив першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.
Командувачем Об Фото: з вільних джерел

"За моєю ініціативою Верховна Рада ухвалила закон про реінтеграцію Донбасу. Цим документом створена нова правова основа для відсічі ворожій агресії на Донбасі, а в перспективі — і для відновлення територіальної цілісності України. Формат антитерористичної операції буде змінений на операцію Об'єднаних сил. Керівництво силами й засобами ЗСУ та інших військових формувань та правоохоронних органів покладатися на командувача об'єднаних сил. На цю посаду я вирішив призначити генерал-лейтенанта Сергія Наєва", — зазначив Порошенко, інформує Громадське.

Об'єднаний оперативний штаб уже діє в системі Генштабу. Йому підпорядковуються не тільки підрозділи Збройних сил, але й усі силові структури, що перебувають на території Донецької та Луганської областей.

Після набуття чинності президентського закону про реінтеграцію Донбасу саме на Об'єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко під час засідання Воєнного кабінету підписав закон про деокупацію Донбасу.

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16 03 2018 16:38
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