Командування об'єднаних сил оголосило наказ про дотримання режиму тиші
Наказ пов'язаний з домовленостями, досягнутими Тристоронньою контактною групою 27 грудня.
Разом із тим командування залишає по собі право застосовувати чергові вогневі засоби в разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців і мирного населення, для відбиття нападу противника на позиції українських військових, захисту об'єктів військової і цивільної інфраструктури, які перебувають під охороною і обороною об'єднаних сил, з метою недопущення втрат серед особового складу, запобігання терористичним актам, спробам насильницького заволодіння зброєю, військовою технікою, йдеться в заяві штабу ООС.
Нагадаємо, за минулу добу російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Як відомо, тристороння контактна група домовилася про припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі з 29 грудня.
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