Командування рф оголосило про відступ із Херсона

шойгу дав команду "приступати до відведення військ".

Командувач російськими військами в Херсонській області сєргєй суровікін запропонував міністру оборони рф сєргєй шойгу залишити правобережну частину Херсонської області, де знаходиться Херсон.

шойгу погодився з пропозицією організувати оборону по межі Дніпра та дав команду "приступати до відведення військ".

суровікін заявив, що в нинішніх умовах Херсон та прилеглі населені пункти неможливо повноцінно забезпечувати. "Оцінивши ситуацію, пропоную зайняти оборону по лівому березі Дніпра", – заявив він.

Раніше у тимчасово захопленому Херсоні російські загарбники знищували плавзасоби, щоб ними не могли скористатися бійці ЗСУ для форсування Дніпра.