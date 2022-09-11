НОВИНИшойгу дав команду "приступати до відведення військ".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Командування рф оголосило про відступ із Херсона
Фото з вільного доступу
Командувач російськими військами в Херсонській області сєргєй суровікін запропонував міністру оборони рф сєргєй шойгу залишити правобережну частину Херсонської області, де знаходиться Херсон.
Про це повідомляє Медуза.
шойгу погодився з пропозицією організувати оборону по межі Дніпра та дав команду "приступати до відведення військ".
суровікін заявив, що в нинішніх умовах Херсон та прилеглі населені пункти неможливо повноцінно забезпечувати. "Оцінивши ситуацію, пропоную зайняти оборону по лівому березі Дніпра", – заявив він.
Раніше у тимчасово захопленому Херсоні російські загарбники знищували плавзасоби, щоб ними не могли скористатися бійці ЗСУ для форсування Дніпра.
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09 11 2022 18:16 МЕДІА
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