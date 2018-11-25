Командування ВМС підтвердило захоплення українських кораблів

Командування Військово-морського флоту України підтвердило захоплення українських кораблів російськими спецпризначенцями.

"За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир "Яни Капу" також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків", - повідомили у ВМС ЗС України.

Командир Військово-морських сил Збройний сил України (ВМС ЗСУ), адмірал І.О. Воронченко віддав наказ про повну бойову готовність особовому складу усіх військових кораблів.

Нагадаємо, за інформацією ВМС ЗСУ, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Україна попросила США про підтримку у зв'язку з нападом росіян на кораблі Збройних сил України.

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада відбудеться засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка.