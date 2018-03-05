Команди двох Корей об'єдналися посеред чемпіонату з тенісу

Північна і Південна Кореї об'єднали свої команди на світовому чемпіонаті з настільного тенісу серед жінок.

Дві команди мали зустрітися у чвертьфіналі змагань у Швеції в четвер, 3 травня, однак замість змагання одна з одною вони попросили про виступ об'єднаної команди у півфіналі, повідомляє Reuters.

Міжнародна федерація настільного тенісу (ITTF) дозволила об'єднання команд, відзначивши історичну вагу цього кроку.

"Так, ми поважаємо правила. Так, ми змінили їх. Однак тут ідеться про щось більше, ніж правила", – сказав президент федерації Томас Вайкерт.

Об'єднана корейська команда зустрінеться 4 травня в півфіналі з Японією. Японська команда не висловила протесту проти гри з об'єднаною Кореєю.

"Ми граємо за власною системою. Ми дивимося на власну гру, а не на опонентів", – цитує Reuters представницю Японії Міму Іто.



Фото: reuters.com

Востаннє об'єднана корейська жіноча збірна з настільного тенісу виступала на змаганнях у 1991 році в Японії.

Нагадаємо, цього року на Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї у змаганнях взяла участь об'єднана команда корейських хокеїсток, окрім того спортсмени двох країн йшли у спільній колоні на церемонії відкриття Олімпіади і разом вийшли на закриття Олімпійських Ігор.