Командир "Бердянська" не даватиме ніяких показань до звільнення його екіпажу
"Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає поводитися із собою і зі своїм екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені", - повідомляє у Facebook його адвокат Ілля Новіков.
"Як командир він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності", - додав Новіков.
Роман Мокряк народився у 1986 році в Кіровоградській області. Починав службу у Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після окупації Криму залишився вірним присязі та продовжив службу на ракетному катері "Прилуки".
У 2016 році прийняв під командування найновіший тоді броньований артилерійський катер з бортовим номером U175, який згодом отримав ім’я "Бердянськ".
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація
У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.
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