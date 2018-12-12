Командир "Бердянська" не даватиме ніяких показань до звільнення його екіпажу

"Він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту", - сказав його адвокат

Утримуваний в московському СІЗО "Лефортово" командир малого броньованого артилерійського катера ВМС України "Бердянськ" Роман Мокряк не буде давати ніяких показань до звільнення його екіпажу.

"Командир катера "Бердянськ" Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає поводитися із собою і зі своїм екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені", - повідомляє у Facebook його адвокат Ілля Новіков.

"Як командир він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності", - додав Новіков.

Роман Мокряк народився у 1986 році в Кіровоградській області. Починав службу у Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після окупації Криму залишився вірним присязі та продовжив службу на ракетному катері "Прилуки".

У 2016 році прийняв під командування найновіший тоді броньований артилерійський катер з бортовим номером U175, який згодом отримав ім’я "Бердянськ".

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.