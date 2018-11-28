Командир "Бердянська" відмовився давати свідчення російській ФСБ

Командир малого бронекатера Військово-морських сил України "Бердянськ" старший лейтенант Роман Мокряк відмовився відповідати на запитання співробітників Федеральної служби безпеки Росії і зізнаватися на відео в інкримінованих йому злочинах.

"Він відмінний офіцер і смілива людина. Послав чекістів за відомою адресою", - повідомляє "Думская" з посиланням на правозахисників, які займаються правовою підтримкою полонених моряків в окупованому Криму.

27 листопада кримський окупаційний "суд" відправив Мокряка в СІЗО до 25 січня.

Відзначимо, що під час зіткнення катер Мокряка був уражений росіянами - снаряд пробив броню рубки, але не розірвався. Проте майже вся команда "Бердянська" отримала поранення (мабуть, вторинними вражаючими елементами, осколками броні), і МБАК не зміг чинити опору агресору. У цих умовах командир був змушений лягти в дрейф і здатися. "Бердянськ" після влучення снаряда втратив хід, росіяни відбуксирували його в окуповану Керч.

"Ніхто не очікував, що росіяни відкриють вогонь на поразку, адже наші вже йшли з протоки. Удару було завдано підло, в спину. Крім того, катери не могли кинути буксир. Ось і сталося те, що сталося", - розповіло джерело в командуванні ВМС.

Фахівці підтвердили, що "Бердянськ" підбили з шестиствольної автоматичної артилерійської установки АК-630. На жаль, броня МБАКів не витримує прямих влучень цієї артсистеми.

Роман Мокряк народився в Кіровоградській області в 1986 році. Починав службу в ВМСУ в Севастополі на підводному човні "Запоріжжя". Після анексії Криму залишився вірним присязі і продовжив службу на ракетному катері "Прилуки". У 2016 році прийняв під командування новітній тоді катер типу "Гюрза" бортовий номер U175, який згодом отримав ім'я "Бердянськ".

Нагадаємо, 25 листопада Росія заблокувала прохід Керченською протокою українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь" і захопила ці судна разом з екіпажами. Уранці 26 листопада стало відомо про перевезення моряків у Сімферополь "для обрання запобіжного заходу".

27 листопада суд Сімферополя заарештував 15 із 24 захоплених українських моряків. При цьому четверо із них поранені і перебувають у лікарні в Керчі. За словами адвоката Айдера Азаматова, заарештованим морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

Андрій Оприско є старшим матросом катера "Нікополь", Сергій Цибізов - матрос цього катера, Володимир Варимез - член екіпажу буксира "Яни Капу", лейтенант Роман Мокряк - командир катера "Бердянськ", старшина першої статті Олег Мельничук - командир буксира "Яни Капу", про Володимира Лісового відомо, що він капітан 3-го рангу.

У ФСБ РФ заявляли, що допитали кількох моряків: СБУшника Андрія Драча, матроса Сергія Цибізова (перебували на катері "Нікополь"), капітана Володимира Лісового.

27 листопада з'явилося відео допиту моряків ФСБ. Так, командир однієї з військових частин ВМС Володимир Лісовий на відео каже, що "свідомо ігнорував" запити з боку РФ і усвідомлював, що "дії українських суден підпадають під визначення "провокація". На відео видно, що Лісовий читає заздалегідь підготовлений текст.

Член екіпажу військового катера "Нікополь" Андрій Драч заявив на відео, що українські кораблі "зайшли в територіальні води Росії". Він повторив цю фразу декілька разів, також читаючи текст з аркуша.