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Командира військового підрозділу в АТО запідозрили у хабарництві

Наразі офіцера відсторонено від виконання службових обов`язків
Військова прокуратура підозрює в хабарництві командира підрозділу однієї з військових частин в зоні проведення АТО.
Командира військового підрозділу в АТО запідозрили у хабарництві Фото: EPA/UPG

Наразі офіцера відсторонено від виконання службових обов'язків за займаною посадою.

“Військовим прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону за фактом отримання неправомірної вигоди командиром підрозділу однієї з військових частин, особовий склад якої виконує завдання в районі АТО, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України Прийняття пропозицій, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди службовою особою",  - йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції.  

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали двох офіцерів Збройних сил України, які продавали перепустки через лінію розмежування.

 
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07 05 2017 14:30
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