Командира військового підрозділу в АТО запідозрили у хабарництві

Військова прокуратура підозрює в хабарництві командира підрозділу однієї з військових частин в зоні проведення АТО.

Наразі офіцера відсторонено від виконання службових обов'язків за займаною посадою.

“Військовим прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону за фактом отримання неправомірної вигоди командиром підрозділу однієї з військових частин, особовий склад якої виконує завдання в районі АТО, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України Прийняття пропозицій, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди службовою особою", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали двох офіцерів Збройних сил України, які продавали перепустки через лінію розмежування.