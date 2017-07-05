Командира військового підрозділу в АТО запідозрили у хабарництві
Наразі офіцера відсторонено від виконання службових обов'язків за займаною посадою.
“Військовим прокурором військової прокуратури Маріупольського гарнізону за фактом отримання неправомірної вигоди командиром підрозділу однієї з військових частин, особовий склад якої виконує завдання в районі АТО, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України Прийняття пропозицій, обіцянки, або одержання неправомірної вигоди службовою особою", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали двох офіцерів Збройних сил України, які продавали перепустки через лінію розмежування.
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