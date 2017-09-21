Командири ЄС вчитимуть українських поліцейських протидії масовим заворушенням

Українських правоохоронців навчатимуть за так званою "скандинавською моделлю", яку розробила шведська поліція після масових заворушень у Ґетеборзі 2001 року

З 25 вересня Консультативна місія ЄС розпочне проведення в Україні тренінгів у рамках програми підготовки командного складу підрозділів поліції з охорони громадського порядку.

Про це ідеться у колонці голови Консультативної місії ЄС Кястутіса Ланчінскаса, опублікованій на "Європейській правді".

У першому пілотному тренінгу візьмуть учать 22 командири. Курс передбачає підготовку командирів трьох рівнів: стратегічного (відповідає європейському "золотому"), операційного ("срібного") та тактичного ("бронзового").

Українських правоохоронців навчатимуть за так званою "скандинавською моделлю", яку розробила шведська поліція після масових заворушень у Ґетеборзі 2001 року.

"Було враховано досвід поліцейських служб Великої Британії, Нідерландів і Німеччини, а найбільше – досвід сусідньої Данії. Але одночасно, щоби визначити найкращу тактику охорони громадського порядку на різноманітних масових заходах, шведська поліція почала співпрацювати з європейськими вченими та дослідниками – зокрема, з експертами з питань психології натовпу", - пояснює Ланчінскас принципи функціонування "скандинавської моделі".

Шведська модель виявилася успішною, деякі її елементи використовують поліцейські служби інших країн Європи

Водночас, нова українська модель не буде повністю "скандинавською". Вона буде українською, але базуватиметься на методах, ефективність яких вже перевірена в інших країнах, і буде орієнтованою на захист прав людини.

"Головним принципом скандинавського підходу є так зване "сприяння", тобто роль поліції полягає в тому, щоби гарантувати захист прав учасників мирного зібрання, а не в обмеженні їхніх прав", - пояснює Ланчінскас.