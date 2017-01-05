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Комісар ООН з прав людини стурбований поведінкою фанатів "Динамо"

Комісар зазначив, що інцидент потребує уваги з боку ФІФА
Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн звернув увагу на прояв на расизму та неонацизму під час матчу УПЛ "Динамо" - "Шахтар".
Комісар ООН з прав людини стурбований поведінкою фанатів "Динамо" Фото: un.org

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Радіо ООН.

"Те, що ми бачили в Україні фанатів "Динамо" в одязі Ку-клукс-клану і зі свастикою – це дуже турбує. Подібні речі потребують глибокої уваги з боку ФІФА. Розпалюванню ненависті не місце на великих спортивних змаганнях", – заявив чиновник.

Нагадаємо, акція київських ультрас під час матчу "Динамо" – "Шахтар" мала світовий розголос. На фанатській трибуні сфотографували молодиків в одязі Ку-клукс-клану і зі свастикою.

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01 05 2017 23:30
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