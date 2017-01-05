СПОРТ НОВИНИВерховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн звернув увагу на прояв на расизму та неонацизму під час матчу УПЛ "Динамо" - "Шахтар".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комісар ООН з прав людини стурбований поведінкою фанатів "Динамо"
Комісар зазначив, що інцидент потребує уваги з боку ФІФА
Фото: un.org
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Радіо ООН.
"Те, що ми бачили в Україні фанатів "Динамо" в одязі Ку-клукс-клану і зі свастикою – це дуже турбує. Подібні речі потребують глибокої уваги з боку ФІФА. Розпалюванню ненависті не місце на великих спортивних змаганнях", – заявив чиновник.
Нагадаємо, акція київських ультрас під час матчу "Динамо" – "Шахтар" мала світовий розголос. На фанатській трибуні сфотографували молодиків в одязі Ку-клукс-клану і зі свастикою.
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01 05 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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