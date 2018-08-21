Комісарка Ради Європи з прав людини написала листи главам МЗС України та Росії щодо політв'язнів

Міятович підтвердила свою пропозицію про допомогу у розв’язанні ситуації та сприянні у врегулюванні становища ув’язнених, їх звільнення з гуманітарних причин

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович написала листи міністрам закордонних справ України та Росії Павлу Клімкіну та Сергію Лаврову щодо ситуації із політв’язнями.

У зверненнях Міятович закликала керівництво держав у терміновому порядку розглянути найбільш нагальні потреби утримуваних осіб і зробити все можливе, аби запобігти подальшому погіршенню їхнього становища, що може призвести до незворотних наслідків.

"Я продовжую уважно стежити за ситуацією і з жалем відзначаю відсутність будь-якого прогресу у вирішенні нагальних та переконливих гуманітарних потреб засуджених та затриманих. Оскільки ситуація з деякими з цих осіб продовжує погіршуватися, надзвичайно важливо досягти значного прогресу у вирішенні цих проблем", — зазначила комісарка у листах до глав МЗС.

Також Міятович підтвердила свою пропозицію про допомогу у розв’язанні ситуації та сприянні у врегулюванні становища ув’язнених, їх звільнення з гуманітарних причин.