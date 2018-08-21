Комісарка Ради Європи з прав людини написала листи главам МЗС України та Росії щодо політв'язнів
У зверненнях Міятович закликала керівництво держав у терміновому порядку розглянути найбільш нагальні потреби утримуваних осіб і зробити все можливе, аби запобігти подальшому погіршенню їхнього становища, що може призвести до незворотних наслідків.
"Я продовжую уважно стежити за ситуацією і з жалем відзначаю відсутність будь-якого прогресу у вирішенні нагальних та переконливих гуманітарних потреб засуджених та затриманих. Оскільки ситуація з деякими з цих осіб продовжує погіршуватися, надзвичайно важливо досягти значного прогресу у вирішенні цих проблем", — зазначила комісарка у листах до глав МЗС.
Також Міятович підтвердила свою пропозицію про допомогу у розв’язанні ситуації та сприянні у врегулюванні становища ув’язнених, їх звільнення з гуманітарних причин.
Нагадаємо, що в Німеччині біля замку Мезерберґ під Берліном, у якому зустрічалися президент Росії Володимир Путін та канцлерка Німеччини Ангела Меркель, 18 серпня влаштували пікет на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
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