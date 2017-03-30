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Комісія дала другий шанс 44 кандидатам у Верховний Суд, які провалили практичне завдання

Рішення пов'язане з тим, що вони продемонстрували відмінне знання теорії
Вища кваліфікаційна комісія суддів дозволила 44 кандидатам до Верховного Суду продовжити участь у конкурсі, незважаючи на провалене практичне завдання.
Комісія дала другий шанс 44 кандидатам у Верховний Суд, які провалили практичне завдання Фото: kievinfo.in

Таким чином, за результатами іспиту в наступний раунд конкурсу пройшли не 339 учасників, як повідомляли раніше, а 383, інформує Громадська рада правосуддя.

Рішення, яке було прийнято 29 березня, пов'язане з тим, що певні кандидати, які не змогли добре написати проект судового рішення, продемонстрували високий результат під час тесту на знання теорії.

Бали за теоретичне і практичне завдання були підсумовані, що дозволило низці претендентів, пройти далі.

У першу чергу це стосується адвокатів, учених і суддів місцевих судів, які добре підготовлені теоретично, але могли програвати суддям вищих судів у практичних навичках, пов'язаних із прийняттям рішень касаційної інстанції. Однак такі навички високопрофесійні юристи можуть, на відміну від загальних знань, легко отримати на практиці.

Як відомо, конкурс до Верховного Суду складається з декількох етапів: тестування, практичного завдання, психологічного тесту, перевірки суддівського досьє. Проводить конкурс Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Переможців конкурсу, згідно із законодавством, вона повинна рекомендувати призначити на посади суддів Верховного Суду Вищій раді правосуддя. А вона, своєю чергою, направляє відповідні подання на призначення Президентові. Роль голови держави в цьому процесі - символічна. Він повинен тільки підписати укази про призначення суддів.

На початку конкурсу було 1436 претендентів на посаду судді Верховного Суду. До другого етапу дійшов 521.

Нагадаємо, що 30 вересня 2016 року набули чинності конституційні зміни в частині правосуддя і новий закон "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якими вищі спецсуди і Верховний Суд ліквідуються і замість них створюється новий Верховний Суд з касаційними палатами.

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