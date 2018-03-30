Комісія МОЗ рекомендує розірвати контракт з Амосовою

Комісія Міністерства охорони здоров'я визнала незадовільною роботу ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової і рекомендувала розірвати з нею контракт.

"Одноголосне рішення Комісії МОЗ наступне: Визнати роботу Катерини Амосової у 2017 році незадовільною; рекомендувати Міністерству охорони здоров'я України достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 році", - йдеться у повідомленні на сторінці міністерства у Facebook.

У міністерстві додали, що Амосова сьогодні не з'явилася у день представлення звіту ректора, це був другий такий пропуск.

"Цього разу Катерина Амосова без поважних причин уникла особистого представлення громадськості своєї діяльності на посаді ректора. Тож сьогодні Комісія Міністерства провела публічне обговорення основних показників діяльності очолюваного Катериною Амосовою навчального закладу у 2017 році без її присутності", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Керівництво вишу не розпочало переговорну процедуру та не уклало договір з Центром тестування на проведення ліцензійних іспитів "Крок", зірвавши проведення обов'язкового ліцензійного іспиту.

Катерина Амосова назвала рішення МОЗ незаконним і заявила, що заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевськийнамагався змусити її порушити закон, погрожуючи звільненням.

У той же день студенти Національного медичного університету імені Богомольця заблокували вхід до ВНЗ для новопризначеного виконуючого обов'язків ректора Михайла Захараша.