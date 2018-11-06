Комісія не знайшла дисциплінарного проступку у висловлюваннях Лінчевського

Це рішення озвучив голова комісії Костянтин Ващенко, повідомляє "Українська правда. Життя".

"Є конкретні види дисциплінарних порушень, і в даному випадку комісія не вбачає дисциплінарного проступку", – пояснив Ващенко.

Утім, за його словами, висловлювання Лінчевського містять ознаки порушення етичних норм у суспільстві і несуть репутаційні ризики для влади. Однак такі речі не врегульовані чинним законодавством, тому комісія пропонує розглянути питання на засіданні уряду і прийняти відповідне рішення. Кабінет міністрів розгляне це питання в комплексі.

"Сьогодні ми побачили приклад того, як маніпуляції популістів можуть перемагати реальність. Так, політики мають добирати слова і уникати двозначності. Ми надали роз'яснення, яких вимагало суспільство. Проте всі на власні вуха почули – Олександр Лінчевський боровся за програму лікування за кордоном. Відстоював необхідність лікування найбільш складних пацієнтів. Попри те, що комісія не знайшла дисциплінарного проступку, нам інкримінують етичне порушення – і це 100% брехня! Ми всі стали свідками, що нав'язати суспільству зручну для противників трансформації брехню, не так вже і складно. Таке відбувається не вперше, адже зміни б'ють корупціонерів по найбільш болючому – кишені. Переконана, що рішення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і уряду буде спиратися на здоровий глузд!", – прокоментувала ситуацію виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Нагадаємо, на початку червня ЗМІ поширили висловлювання заступника виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського, з якого випливало, що він вважає недоцільним виділення грошей на онкологічних хворих, оскільки "вони всі помруть". Проте згодом з'ясувалося, що слова Лінчевського були вирвані з контексту і тому неправильно протрактовані. Зокрема, була опущена його фраза: "Ми даємо шанс людині пожити ще трошки, пожити довше", важлива для розуміння всього висловлювання.