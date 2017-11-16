Комісія обрала двох замів директора держбюро розслідувань Труби
Першим заступником обрано прокурора Ольгу Варченко, а заступником директора - заступника прокурора Києва Олександра Буряка.
Кандидатуру Варченко підтримали усі 9 членів комісії, Олександра Буряка – 6 членів.
Пропозиції про їх призначення комісія направила керівнику ДБР.
Як відомо, Варченко очолює процесуальне керівництво в так званому "департаменті Кононенко-Грановського" в Генпрокуратурі.
Олександр Буряк близько 2 років є заступником прокурора Києва.
Нагадаємо, 16 листопада, конкурсна комісія обрала керівником Держбюро розслідувань Романа Трубу, екс-прокурора, який раніше займав посаду начальника слідчого відділу управління прокуратури Львівської області.
Усього на посаду директора ДБР претендували 19 кандидатів. Військовий прокурор Анатолій Матіос отримав два голоси комісії, чиновник Адміністрації Президента Олексій Горащенков також отримав лише два голоси.
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