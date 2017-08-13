Комісія ООН зібрала достатньо доказів для звинувачення Асада Комісія має докази, щоб звинуватити президента Сирії у військових злочинах

Комісія ООН з розслідування ситуації в Сирії зібрала достатньо доказів для того, щоб звинуватити президента Сирії Башара Асада у військових злочинах.

Башар Асад. Фото: Reuters

Про це заявила член комісії Карла дель Понте в інтерв'ю для Sonntags Zeitung, повідомляє Reuters. Дель Понте запитали, чи має комісія достатньо доказів для звинувачення Асада у військових злочинах. "Так, я переконана, що це так. Тому і ситуація так розчаровує. Підготовча робота була зроблена. Незважаючи на це немає ані прокурора, ані суду", – відповіла дель Понте.

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