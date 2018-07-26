Комісія прокурорів винесла догану Холодницькому

У залі на таке рішення скандували "Ганьба"

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила висновок щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Засідання комісії транслював Центр протидії корупції.

"Комісія прокурорів вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти на Холодницького стягнення у вигляді догани", - оголосив рішення голова.

За словами голови КДКП, рішення може бути оскаржене.

У залі на таке рішення скандували "Ганьба".

Під час розгляду справи зачитали свідчення осіб, пов’язаних із опублікованими записами прослуховування в кабінеті Холодницького, і його власні.

Зокрема, тих, хто був пов'язаний з епізодами втручання і розмов керівника САП стосовно нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував квартиру Уляні Супрун.

Виступав доповідач у справі член КДКП Олександр Ковальчук.

Холодницький в своїх поясненнях заявив, що у справі з Богачовим, який хотів дати хабар Супрун, просто "намагався встановити психологічний контакт".

Попередження свідків про слідчі дії та можливі провадження керівник САП аргументував спробою "увійти в довіру".

Коментуючи знайомство з заступником директора зі стратегічних питань ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдінг" Сергієм Кафтею, Холодницький сказав, що єдиний їхній злочин - це добре побудовані будинки.

Керівник САП додав, що знає Кафтю з 2007 року, але не відповів на питання члена КДКП навіщо тоді йому було встановлювати з ним "психологічний контакт".

Зазначимо, що квартиру Супрун пропонували в будинку забудовника "Акварелі".

Також, на думку прокурорів, які розслідували можливу неправдиву інформацію в декларації Корчак, в діях Холодницького не було тиску і він не блокував розслідування справи.

Проте очільник САП сказав не погоджувати клопотання щодо Корчак через дії детективів НАБУ, які просили суд дозволити обшук готелю у справі екс-керівниці НАЗК без виклику власника цього готелю.

Щодо справи Корчак, то Холодницький також заявив, що це не те, що варте уваги на противагу справи "Приватбанку".

Також деякі прокурори САП пояснили, що не вважають розмови на підвищених тонах тиском, тому не думають, що керівник до цього вдавався.

Пізніше сам Холодницький визнав, що іноді виходить за етичні норми.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, в НАБУ немає повноважень здійснювати процесуальне керівництво, а через поведінку деяких прокурорів САП у детективів зникає мотивація.

Ситник сказав, що вбачає в діях Холодницького грубі порушення, але вирішувати комісії.

"Роби що хочеш, а покаранням буде догана…" - додав Ситник.

В КДКП зауважили, що Ситник вимагає звільнити Холодницького як прокурора, але звільнити прокурора САП може лише керівник, тобто сам Холодницький.

На розгляді скарги до КДКП був присутній сам Холодницький, директор НАБУ Ситник та заступниця генпрокурора Анжела Стрижевська.

Засідання мало бути закритим, однак пізніше представників ЗМІ таки допустили до розгляду скарги.