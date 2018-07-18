Комісія відібрала 27 службовців на керівні посади ДБР
Таке рішення комісія прийняла на засіданні 18 липня, передає "Українська правда".
Зокрема, затверджено такі кандидатури:
1. Директор територіального управління у Києві – Руслан Марчук. Він працює в поліції.
2. Директор територіального управління у Краматорську - Артем Матвєєв.
3. Директор територіального управління у Львові - Микола Друзюк. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області. Його призначення лобіює народний депутат від партії "Свобода" Ігор Кривецький.
4. Директор територіального управління у Мелітополі - Денис Керман. Він працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.
5. Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Він був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска, креатура депутата від фракції БПП Олександра Грановського.
6. Директор територіального управління у Полтаві – Володимир Тимошко.
7. Директор територіального управління у Хмельницькому - Сергій Палатов.
8. Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Він працює в поліції і ДБР.
9. Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області.
10. Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць.
11. Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки - Роман Білоус. Він службовець нацполіції.
12. Керівник управління оперативних розробок - Володимир Криволапов.
13. Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Він працює в поліції. Його посада пов'язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин.
14. Керівник управління внутрішнього контролю - Богдан Чобіток Чобіток пройшов за квотою начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчини та його заступника Василя Пісного. Раніше він працював у СБУ.
15. Керівник управління забезпечення діяльності - Василь Титарчук. Наразі тимчасово не працює.
16. Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз.
17. Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій - Андрій Багров. Працює у нацполіції.
18. Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів - Олександр Яковлев.
19. Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик.
20. Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін'юсту.
21. Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації - Алла Костюкова. Вона заступниця начальника відділу Національної академії СБУ.
22. Керівник управління спеціального призначення - Андрій Калашник.
23. Начальник відділу внутрішнього аудиту - Петро Божевський. Він працює в СБУ.
24. Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль.
25. Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ - Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.
26. Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.
Після цього список, затверджений комісією, передадуть директору ДБР Роману Трубі.
Також Кабмін має пізніше опублікувати інформацію про посадовців, обраних комісією.
Раніше в ЗМІ потрапив список із 15 заздалегідь затверджених кандидатів на керівні посади ДБР, нардеп Сергій Лещенко назвав ще 6 нових прізвищ. Результати відкритого голосування комісії підтвердили призначення більше половини посадовців зі списку
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