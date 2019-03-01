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Матроса позбавили звання учасника бойових дій за дезертирство

Матрос самовільно покинув частину і неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності
У Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що позбавляють статусу учасника бойових дій військовослужбовців, які вчинили злочин.
Матроса позбавили звання учасника бойових дій за дезертирство Фото: mil.gov.ua

"Комісія ВМС ЗСУ позбавила статусу учасника бойових дій матроса Лабузова М. Підставою стало винесення вироку Іллічівським районним судом Маріуполя Донецької області, в якому Лабузова визнано винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу (дезертирство) у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу", - повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

Комісія керувалася п. 81 Порядку надання та позбавлення статусу УБС особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у військових діях на Донбасі.

"За період військової служби матрос Лабузов М. скоїв самовільне залишення військової частини і неодноразово притягувався командиром до адміністративної відповідальності. Такі дії принижують ім'я захисника України. Кожен військовослужбовець повинен розуміти, що наявність статусу учасника бойових дій - це не просто документ, це визнання народом заслуг у справі захисту Батьківщини, свідчення довіри, яке ніхто не має права підривати", - йдеться в повідомленні.

Також, на Херсонщині старшого солдата-контрактника однієї з дислокованих на території області військових частин Збройних сил України засудили за дезертирство до 5 років позбавлення волі.

Військового з Львівщини засудили до 14 років в'язниці за дезертирство і держзраду. Після лікування у військовому шпиталі боєць перейшов на бік ЛНР і намагався переманити інших українських військових.

 
 
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03 01 2019 12:13
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