Матроса позбавили звання учасника бойових дій за дезертирство
"Комісія ВМС ЗСУ позбавила статусу учасника бойових дій матроса Лабузова М. Підставою стало винесення вироку Іллічівським районним судом Маріуполя Донецької області, в якому Лабузова визнано винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу (дезертирство) у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу", - повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.
Комісія керувалася п. 81 Порядку надання та позбавлення статусу УБС особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у військових діях на Донбасі.
"За період військової служби матрос Лабузов М. скоїв самовільне залишення військової частини і неодноразово притягувався командиром до адміністративної відповідальності. Такі дії принижують ім'я захисника України. Кожен військовослужбовець повинен розуміти, що наявність статусу учасника бойових дій - це не просто документ, це визнання народом заслуг у справі захисту Батьківщини, свідчення довіри, яке ніхто не має права підривати", - йдеться в повідомленні.
Також, на Херсонщині старшого солдата-контрактника однієї з дислокованих на території області військових частин Збройних сил України засудили за дезертирство до 5 років позбавлення волі.
Військового з Львівщини засудили до 14 років в'язниці за дезертирство і держзраду. Після лікування у військовому шпиталі боєць перейшов на бік ЛНР і намагався переманити інших українських військових.
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