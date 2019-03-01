Матроса позбавили звання учасника бойових дій за дезертирство

У Військово-морських силах Збройних сил України повідомили, що позбавляють статусу учасника бойових дій військовослужбовців, які вчинили злочин.

"Комісія ВМС ЗСУ позбавила статусу учасника бойових дій матроса Лабузова М. Підставою стало винесення вироку Іллічівським районним судом Маріуполя Донецької області, в якому Лабузова визнано винуватим у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу (дезертирство) у вигляді трьох років шести місяців позбавлення волі з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу", - повідомляють на сторінці ВМС ЗСУ у Facebook.

Комісія керувалася п. 81 Порядку надання та позбавлення статусу УБС особам, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у військових діях на Донбасі.

"За період військової служби матрос Лабузов М. скоїв самовільне залишення військової частини і неодноразово притягувався командиром до адміністративної відповідальності. Такі дії принижують ім'я захисника України. Кожен військовослужбовець повинен розуміти, що наявність статусу учасника бойових дій - це не просто документ, це визнання народом заслуг у справі захисту Батьківщини, свідчення довіри, яке ніхто не має права підривати", - йдеться в повідомленні.

Також, на Херсонщині старшого солдата-контрактника однієї з дислокованих на території області військових частин Збройних сил України засудили за дезертирство до 5 років позбавлення волі.

Військового з Львівщини засудили до 14 років в'язниці за дезертирство і держзраду. Після лікування у військовому шпиталі боєць перейшов на бік ЛНР і намагався переманити інших українських військових.