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Комітет Конвенції Ради Європи позбавив росію права голосу

У Комітеті Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних", росія позбавлена права голосу
Комітет Конвенції Ради Європи позбавив росію права голосу омбудсмен росія ізгой

У Комітеті Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних", росія позбавлена права голосу, повідомив у своєму телеграмі омбудсмен Дмитро Лубінець.

Світ консолідується навколо України, а Росія — країна-ізгой. Маємо ще одну перемогу. Під час 43-ой пленарної сесії Комітету Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних" ухвалили рішення про обмеження участі Російської Федерації у Комітеті без права участі в прийнятті рішень цим органом та права голосу", - йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.

На його думку, це відбулось через внесення поправки до Правил процедури T-PD та умови участі російської федерації в T-PD, які набули чинності негайно.

 

Лубінець пояснив, що 16 березня 2022 року рф виключили з Ради Європи. Таким чином, росія більше не є учасницею тих конвенцій і протоколів, укладених у рамках Ради Європи, які відкриті лише для її держав-членів. Вона також перестала бути Високою Договірною Стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 2022 року.

Також, Рада міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі вперше збереться без представника російської федерації.


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28 11 2022 20:45
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