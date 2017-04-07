Регламентний комітет не зняв імунітет з Довгого
За таке рішення члени органу проголосували одностайно.
Зокрема, парламентський орган визнав, що подання Генпрокуратури на зняття недоторканості з Довгого містить істотні недоліки.
"Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата містить істотні недоліки в частині зловживання владними повноваженнями", - зачитав висновок комітету в.о. його голови Павло Пинзеник.
Він зазначив, що комітет передасть це рішення голові Верховної Ради Андрію Парубію, аби вже парламент визначав, чи дозволяти притягнення до відповідальності Олеся Довгого.
Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала клопотання про зняття недоторканності з народних депутатів Бориса Розенблата (БПП) і Максима Полякова (Народний фронт).
Як відомо, детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата Розенблата під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів нібито за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.
Водночас сам Розенблат заперечує факт отримання хабара.
Також депутат Верховної Ради Мустафа Найєм заявив, що Генеральна прокуратура підготувала проект подання про зняття недоторканності з депутата Олеся Довгого по ст.364 Кримінального кодексу - зловживання владою.
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