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Комітет Пашинського підтримав проект, який дозволяє СБУ блокувати сайти

Авторами закону є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл (обидва - НФ)
Парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував народним депутатам ухвалити в першому читанні законопроект №6688, який дозволяє тимчасово блокувати інформаційні ресурси.
Комітет Пашинського підтримав проект, який дозволяє СБУ блокувати сайти Сергій Пашинський. Фото: slovoidilo.ua

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами одного із авторів проекту нардепа Івана Вінника, Раді пропонується підтримати документ за основу з  низкою застережень.

Зокрема, до другого читання необхідно вивчити висновки рішень Європейського суду з прав людини, врахувати вимоги Конвенції про основоположні права і свободи людини та продумати процедуру можливості оскарження відповідного рішення та визначити перелік статей Кримінального кодексу, за якими блокування сайтів може бути дозволене.

Зазначається, що законопроектом пропонується надати право Службі безпеки за рішенням суду або в інших встановлених законом випадках блокувати доступ до певного інформаційного ресурсу з використанням технічних засобів, які встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій.

Крім того провайдерів телекомунікацій планують зобов'язати за власні кошти купувати і встановлювати технічні засоби, які визначить адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації за погодженням з СБУ.

Також повідомляється, що пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею, відповідно до якої, підставою для блокування інформаційного ресурсу і видалення з нього інформації за рішенням суду буде поширення через цей ресурс інформації "з використанням якої відбуваються тяжкі та особливо тяжкі злочини".

Також проектом пропонується створити єдиний реєстр виконання судових рішень та застосування санкцій у сфері телекомунікацій.

Згідно із законопроектом, порядок блокування інформаційних ресурсів буде встановлювати Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, що до порядку денного Верховної Ради включили законопроект, яким хочуть дозволити СБУ блокувати сайти. Авторами закону є нардепи з комітету нацбезпеки і оборони Іван Вінник (БПП), Дмитро Тимчук та Тетяна Чорновіл (обидва - НФ).

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04 07 2018 18:18
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