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Комітет Пашинського просить Порошенка звільнити Муженка

"За" проголосували більшість членів комітету
Комітет з питань національної безпеки та оборони звернувся до Президента України Петра Порошенка щодо звільнення начальника генштабу Віктора Муженка.
Комітет Пашинського просить Порошенка звільнити Муженка

За таке рішення проголосували більшість членів комітету, який розглядав ситуацію на військових складах у Калинівці, повідомляє "Українська правда".

"Згідно з Конституцією і законами України звернутися до президента про звільнення начальника генштабу", - зачитав голова комітету Сергій Пашинський.

"І звернутися до міністра оборони - звільнити керівника ВСП", - додав Пашинський.

Під час голосування утрималися члени БПП Ірина Фріз та Олександр Бригинець.

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

 

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04 10 2017 16:55
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