Комітет Пашинського просить Порошенка звільнити Муженка
За таке рішення проголосували більшість членів комітету, який розглядав ситуацію на військових складах у Калинівці, повідомляє "Українська правда".
"Згідно з Конституцією і законами України звернутися до президента про звільнення начальника генштабу", - зачитав голова комітету Сергій Пашинський.
"І звернутися до міністра оборони - звільнити керівника ВСП", - додав Пашинський.
Під час голосування утрималися члени БПП Ірина Фріз та Олександр Бригинець.
Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.
Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.
Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
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