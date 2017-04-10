Комітет Пашинського просить Порошенка звільнити Муженка

За таке рішення проголосували більшість членів комітету, який розглядав ситуацію на військових складах у Калинівці, повідомляє "Українська правда".

"Згідно з Конституцією і законами України звернутися до президента про звільнення начальника генштабу", - зачитав голова комітету Сергій Пашинський.

"І звернутися до міністра оборони - звільнити керівника ВСП", - додав Пашинський.

Під час голосування утрималися члени БПП Ірина Фріз та Олександр Бригинець.

Раніше народний депутат і радник глави МВС Антон Геращенко запропонував депутатам звільнити голову Генштабу Віктора Муженка через надзвичайну ситуацію, яка виникла в Калинівці Вінницької області.

Також секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов вимагає відставки начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Муженко вважає, що відповідальність за вибухи на складі боєприпасів у Калинівці повинна бути розподілена між усіма відповідальними за нього структурами, виходячи із їхнього функціоналу.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.