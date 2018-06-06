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Комітет пропонує Раді заборонити трансляцію ЧС 2018

"Заборона трансляції не допустить популяризацію в Україні держави-агресора"
Парламентський комітет з питань свободи слова підтримав проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.
Комітет пропонує Раді заборонити трансляцію ЧС 2018 Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

Про це повідомляє в своєму Twitter медіаексперт Світлана Остапа.

Постановою № 8343, внесеною до Верховної Ради 11 травня, пропонується визнати, що трансляція в Україні заходів, які відбуватимуться на території РФ в рамках проведення ЧС 2018, вважатиметься такою, що порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України.

В пояснювальній записці йдеться про те, що в заходах ЧС 2018 братимуть участь перші особи Росії, а засоби масової інформації країни-агресора використають таку можливість для всілякої популяризації Російської Федерації на міжнародній арені, попри засудження цивілізованим світом агресивної політики Росії та санкцій проти Росії.

На думку авторів постанови, заборона трансляції сприятиме реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації.

Крім цього – не допустить популяризацію в Україні держави-агресора.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться з 14 червня по 15 липня у Росії. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

 

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06 06 2018 15:58
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