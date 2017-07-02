ПОЛІТИКА НОВИНИГолова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комітет Ради із закордонних справ вимагає в МЗС України викликати на розмову посла Німеччини
Гопко вважає, що заява Ернста Райхеля не відображає позицію його країни.
Ернст Райхель. Фото: Twitter
Від імені комітету із закордонних справ і комітету з європейської інтеграції Гопко висловила впевненість, що позиція Райхеля не відображає позицію Німеччини.
Вона також закликала депутатів і дипломатів бойкотувати запланований на вівторок прийом у посольстві Німеччини з нагоди річниці встановлення дипвідносин з Україною.
Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.
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07 02 2017 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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