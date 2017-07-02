Комітет Ради із закордонних справ вимагає в МЗС України викликати на розмову посла Німеччини

Гопко вважає, що заява Ернста Райхеля не відображає позицію його країни.

Голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Ганна Гопко в оточенні групи з близько 20 депутатів зачитала з парламентської трибуни вимогу до МЗС України викликати на розмову посла Німеччини Ернста Райхеля через його слова про можливість виборів на окупованій території Донбасу за присутності російських військ.

Від імені комітету із закордонних справ і комітету з європейської інтеграції Гопко висловила впевненість, що позиція Райхеля не відображає позицію Німеччини.

Вона також закликала депутатів і дипломатів бойкотувати запланований на вівторок прийом у посольстві Німеччини з нагоди річниці встановлення дипвідносин з Україною.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Ернст Райхель запевняє, що відсутність російських військ не є обов'язковою умовою проведення виборів на Донбасі.