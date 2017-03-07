Комітет Ради не дозволив притягувати Дейдея до відповідальності

Тепер цей висновок буде направлений до Верховної Ради

Регламентний комітет Верховної Ради відмовився погоджувати подання прокуратури на притягнення до відповідальності нардепа з фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Таке рішення оголосив на засіданні в.о. голови комітету Павло Пинзеник. Він пояснив, що комітет визнав подання Генеральної прокуратури необґрунтованим. За таке рішення проголосувала більшість членів комітету, при цьому двоє членів від БПП утрималися, інформує "Українська правда".

"Комітет вважає, що подання на Дейдея Євгена Сергійовича є недостатньо обґрунтованим та невмотивованим. Докази базуються на припущеннях", - зачитав Пинзеник висновок органу.

Тепер цей висновок буде направлений до Верховної Ради.

Після засідання генпрокурор Юрій Луценко звернувся до Пинзеника із риторичним питанням: "Тобі не соромно?"

Голова ГПУ пояснив, що своїм рішенням комітет не відхилив подання Генпрокуратури, а відправив його назад до слідчого органу.

"Щоб не допустити розгляду цього питання в сесійній залі Верховної Ради", - заявив Луценко.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".