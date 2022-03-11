Комітет Ради підтримав звільнення голови Мінрегіону

Комітет Верховної ради з питань місцевого самоврядування підтримав звільнення Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій. Рішення було ухвалено одноголосно.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

"Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування одноголосно підтримав заяву про власну відставку Чернишова О.М. з посади міністра розвитку громад та територій України", – написав Железняк.

За його словами, відповідна постанова зараз буде зареєстрована в Раді та підтримана найближчим часом.

Як повідомив нардеп, сам Чернишов аргументував свій перехід на посаду керівника НАК "Нафтогаз" "енергетичною небезпекою, за яку він відповідає як голова штабу".

"Про це він (Чернишов – ред.) сказав на засіданні Комітет ВРУ з питань місцевого самоврядування, який підтримав його заяву про відставку з посади міністра", – зазначив Железняк.

Раніше повідомлялось, що Вітренко написав заяву про відставку з посади голови Нафтогазу.