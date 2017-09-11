Комітет Ради погодив виділення на субсидії додаткових 7,6 млрд грн

Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив законопроект № 7258 про внесення змін до державного бюджету на 2017 рік, який передбачає, зокрема, збільшення обсягу субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ.

"Ця ініціатива (№ 7258) передбачає збільшення загального обсягу субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ на 7,62 млрд грн (до 68,79 млрд грн). Крім того, згідно з проектом, пропонується збільшити медичну субвенцію на 300 млн грн, які будуть спрямовані на своєчасну виплату заробітної плати медиків і лікування пацієнтів медичних установ", - написав у Facebook глава комітету Андрій Павелко.

За підсумками розгляду законопроекту Бюджетний комітет пропонує парламенту прийняти цей документ за основу і в цілому найближчим часом.

Зазначимо, за словами глави уряду Володимира Гройсмана, на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні перепризначено субсидії понад 6,5 млн українських родин.

Нагадаємо, що директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявив, що для того, щоб оплатити субсидії у поточному році, Україні потрібно понад 70 мільярдів гривень.