Комітет Ради погодив виділення на субсидії додаткових 7,6 млрд грн
"Ця ініціатива (№ 7258) передбачає збільшення загального обсягу субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ на 7,62 млрд грн (до 68,79 млрд грн). Крім того, згідно з проектом, пропонується збільшити медичну субвенцію на 300 млн грн, які будуть спрямовані на своєчасну виплату заробітної плати медиків і лікування пацієнтів медичних установ", - написав у Facebook глава комітету Андрій Павелко.
За підсумками розгляду законопроекту Бюджетний комітет пропонує парламенту прийняти цей документ за основу і в цілому найближчим часом.
Зазначимо, за словами глави уряду Володимира Гройсмана, на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні перепризначено субсидії понад 6,5 млн українських родин.
Нагадаємо, що директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявив, що для того, щоб оплатити субсидії у поточному році, Україні потрібно понад 70 мільярдів гривень.
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