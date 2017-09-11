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Комітет Ради погодив виділення на субсидії додаткових 7,6 млрд грн

Також законопроектом пропонується збільшити медичну субвенцію на 300 млн грн
Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив законопроект № 7258 про внесення змін до державного бюджету на 2017 рік, який передбачає, зокрема, збільшення обсягу субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ.
Комітет Ради погодив виділення на субсидії додаткових 7,6 млрд грн Фото: УНІАН

"Ця ініціатива (№ 7258) передбачає збільшення загального обсягу субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ на 7,62 млрд грн (до 68,79 млрд грн). Крім того, згідно з проектом, пропонується збільшити медичну субвенцію на 300 млн грн, які будуть спрямовані на своєчасну виплату заробітної плати медиків і лікування пацієнтів медичних установ", - написав у Facebook глава комітету Андрій Павелко.

За підсумками розгляду законопроекту Бюджетний комітет пропонує парламенту прийняти цей документ за основу і в цілому найближчим часом.

Зазначимо, за словами глави уряду Володимира Гройсмана, на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні перепризначено субсидії понад 6,5 млн українських родин.

Нагадаємо, що директор департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко заявив, що для того, щоб оплатити субсидії у поточному році, Україні потрібно понад 70 мільярдів гривень.

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09 11 2017 13:25
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