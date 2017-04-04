Комітет Ради погодив законопроект про подвійне громадянство в Україні Законопроект був визначений Президентом як невідкладний.

Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув президентський законопроект щодо відповідальності за подвійне громадянство і схвалив його для розгляду у першому читанні.

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"Засідання комітету відбулося, президентський законопроект (щодо відповідальності за подвійне громадянство. - Ред.) винесено в Раду для першого читання", - розповів народний депутат від фракції БПП, перший заступник голови комітету Валерій Пацкан, пише "Укрінформ". Як відомо, цей законопроект був визначений Президентом як невідкладний. Нагадаємо, 30 березня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, що мешкають в Україні.

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