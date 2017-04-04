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Комітет Ради погодив законопроект про подвійне громадянство в Україні

Законопроект був визначений Президентом як невідкладний.
Комітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув президентський законопроект щодо відповідальності за подвійне громадянство і схвалив його для розгляду у першому читанні.
Комітет Ради погодив законопроект про подвійне громадянство в Україні Фото: з вільних джерел

"Засідання комітету відбулося, президентський законопроект (щодо відповідальності за подвійне громадянство. - Ред.) винесено в Раду для першого читання", - розповів народний депутат від фракції БПП, перший заступник голови комітету Валерій Пацкан, пише "Укрінформ".

Як відомо, цей законопроект був визначений Президентом як невідкладний.

Нагадаємо, 30 березня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, що мешкають в Україні.

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04 04 2017 17:44
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