НОВИНИКомітет Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянув президентський законопроект щодо відповідальності за подвійне громадянство і схвалив його для розгляду у першому читанні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комітет Ради погодив законопроект про подвійне громадянство в Україні
Законопроект був визначений Президентом як невідкладний.
Фото: з вільних джерел
"Засідання комітету відбулося, президентський законопроект (щодо відповідальності за подвійне громадянство. - Ред.) винесено в Раду для першого читання", - розповів народний депутат від фракції БПП, перший заступник голови комітету Валерій Пацкан, пише "Укрінформ".
Як відомо, цей законопроект був визначений Президентом як невідкладний.
Нагадаємо, 30 березня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, що мешкають в Україні.
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04 04 2017 17:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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