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Комітет Ради погодився відібрати мандат в Артеменка

Раніше президент позбавив Артеменка, який пропонував здати Крим в оренду Росії, громадянства
Комітет з питань регламенту Верховної Ради затвердив проект постанови про дострокове припинення повноважень позафракційного нардепа Андрія Артеменка.
Комітет Ради погодився відібрати мандат в Артеменка Андрій Артеменко Фото: pr.gov.ua

Комітет рекомендував нардепам розглянути проект у сесійній залі, - повідомив голова комітету Павло Пинзеник інформує "УП".

"По Артеменку проголосовано. Рекомендувати на розгляд Верховної Ради", - зазначив він.

Нагадаємо, народний депутат від фракції Блок Петра Порошенка Ірина Фріз повідомила, що Андрій Артеменко втратив статус нардепа через позбавлення громадянства України.

Однак, вчора, 10 травня повідомили, що нардеп Андрій Артеменко, якого президент позбавив громадянств України, зможе відвідувати Верховну Раду.

Наприкінці лютого депутат Верховної Ради Андрій Артеменко на прес-конференції повідомив подробиці свого  "плану нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. Згодом прокуратура допитала народного депутата.

 

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