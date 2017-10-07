Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Комітет Ради рекомендує підтримати пенсійну реформу уряду

Рекомендовано врахувати пропозиції і норми альтернативних законопроектів, внесених депутатами
Профільний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект №6614, яким запропоновано передбачити підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.
Комітет Ради рекомендує підтримати пенсійну реформу уряду Фото: kievsmi.net

Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 10 липня, на засіданні комітету, інформує "LB.ua".

Так комітет рекомендує підтримати в першому читанні внесений Кабінетом Міністрів законопроект.

При цьому під час підготовки документа до другого читання парламенту рекомендовано врахувати пропозиції і норми альтернативних законопроектів, внесених депутатами.

Нагадаємо, що посли країн США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Канади, закликали Верховну Раду України прийняти пенсійну реформу до 15 липня.

Відзначимо, що п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив про сумнів щодо готовності України до здійснення рішучих реформ і зазначив шість напрямків, пріоритетних для світу.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

Засновник Eleks Олексій Скрипник: Я не хочу займати посаду головного айтішника України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.