Комітет Ради рекомендує підтримати пенсійну реформу уряду

Профільний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу законопроект №6614, яким запропоновано передбачити підвищення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і до 35 років щорічно до 2028 року.

Відповідне рішення було прийнято в понеділок, 10 липня, на засіданні комітету, інформує "LB.ua".

Так комітет рекомендує підтримати в першому читанні внесений Кабінетом Міністрів законопроект.

При цьому під час підготовки документа до другого читання парламенту рекомендовано врахувати пропозиції і норми альтернативних законопроектів, внесених депутатами.

Нагадаємо, що посли країн США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Канади, закликали Верховну Раду України прийняти пенсійну реформу до 15 липня.

Відзначимо, що п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року. Причиною затримки у виділенні кредиту є те, що Верховна Рада не підтримала пенсійну та земельну реформи до початку літніх канікул.

4 червня Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи, який розробили у Мінсоцполітики.

Відзначимо, що Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року.