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Комітет Ради розгляне подання на Добкіна в середу

Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем
Регламентний комітет Верховної Ради 12 липня розгляне подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції “Опозиційний блок” Михайла Добкіна.
Комітет Ради розгляне подання на Добкіна в середу Дмитро Добкін. Фото: Обозреватель

Розгляд цих подань передбачено у порядку денному комітету на 12 липня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 29 червня вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Добкіна, - повідомляє Регламентний комітет.

Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Харківської міськради, що спричинило тяжкі наслідки, а також у сприянні заволодінню земельним ділянками на території Харкова шляхом обману.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.

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