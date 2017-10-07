Комітет Ради розгляне подання на Добкіна в середу

Регламентний комітет Верховної Ради 12 липня розгляне подання Генпрокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції “Опозиційний блок” Михайла Добкіна.

Розгляд цих подань передбачено у порядку денному комітету на 12 липня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 29 червня вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Добкіна, - повідомляє Регламентний комітет.

Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Харківської міськради, що спричинило тяжкі наслідки, а також у сприянні заволодінню земельним ділянками на території Харкова шляхом обману.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.

Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.