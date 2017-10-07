Комітет Ради розгляне подання на Добкіна в середу
Розгляд цих подань передбачено у порядку денному комітету на 12 липня.
Генеральний прокурор Юрій Луценко 29 червня вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Добкіна, - повідомляє Регламентний комітет.
Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Харківської міськради, що спричинило тяжкі наслідки, а також у сприянні заволодінню земельним ділянками на території Харкова шляхом обману.
Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що наступним народним депутатом, з якого знімуть недоторканність, може стати представник фракції "Опозиційний блок" Михайло Добкін.
Сам Добкін відмовився коментувати можливе притягнення до відповідальності.
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