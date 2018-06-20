Комітет Ради з питань регіональної політики підтримав перейменування двох областей України

Тепер рішення має ухвалити Комітет з питань правової політики

Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську, а Кіровоградську — на Кропивницьку.

Про це повідомив секретар комітету, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, пише "Громадське".

За його словами, Комітет в цілому підтримав пропозицію, зауважень не було.

Тепер рішення має ухвалити Комітет з питань правової політики.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.