Комітет Ради з питань регіональної політики підтримав перейменування двох областей України
Про це повідомив секретар комітету, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко, пише "Громадське".
За його словами, Комітет в цілому підтримав пропозицію, зауважень не було.
Тепер рішення має ухвалити Комітет з питань правової політики.
Нагадаємо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.
У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.
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