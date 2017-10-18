Раді рекомендували розглянути два проекти про скасування депутатської недоторканності

Комітет рекомендував направити обидва проекти на експертизу до Конституційного суду

Комітет Верховної ради з питань правової політики та правосуддя рекомендував парламенту розглянути одразу два проекти закону про зняття депутатської недоторканності.

Один з проектів — №7203 президента Петра Порошенко — передбачає скасування недоторканності депутатів з 2020 року. Законопроект №6773 народних депутатів на чолі зі "свободівцем" Юрієм Левченком передбачає набуття чинності цієї норми одразу одразу після прийняття, - повідомляє кореспондент Громадського.

Комітет рекомендував направити обидва проекти на експертизу до Конституційного суду. Тож, завтра, 19 жовтня народні депутати будуть голосувати лише за те, чи направляти кожен з проектів законів на експертизу до КСУ.

І тільки у разі отримання позитивного висновку зможуть розглянути законопроекти у першому читанні.

Одна з вимог мітингу біля Ради, який почався у вівторок, - обмеження депутатської недоторканності.

У Раді вже є президентський законопроект (№1776) про скасування депутатської недоторканності, він також передбачає обмеження недоторканності суддів.

Але цей законопроект не можна винести на розгляд, оскільки виникла юридична колізія - питання про недоторканність суддів було вирішено під час судової реформи. Відповідно, виникла потреба в новому законопроекті про зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність з 2020 року. Парламентарі зустріли пропозицію Порошенка сміхом й оплесками, адже у 2020 каденція 8 скликання вже завершиться, й до Ради прийдуть інші депутати.