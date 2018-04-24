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Комітет Сенату підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США

Багато демократів вважають Помпео занадто затятим
Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав кандидатуру Майка Помпео на посаду Державного секретаря США.
Комітет Сенату підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США Фото:i.lb.ua

Про це повідомляє  Reuters.

Всі 11 республіканців у комітеті підтримали запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на посаду держсекретаря. При цьому  9 демократів проголосували "проти".

Багато демократів вважають Помпео занадто затятим.

"Я не вірю, що директор Помпео - це той, хто завжди надаватиме пріоритет дипломатії перед конфліктом, особливо в контексті зростаючих навколо нього агресивних зовнішньополітичних голосів", - сказав сенатор Роберт Менендес, головний демократ комітету з міжнародних відносин.

Кандидатура Помпео буде винесена на голосування загальним складом сенату.

Лідер більшості Мітч Макконнелл заявив, що у Сенаті достатньо голосів, щоб на цьому тижні підтвердити кандидатуру Помпео.

Як пише агентство, це дозволить Помпео взяти участь в саміті НАТО в п'ятницю.

Нагадаємо, 31 березня екс-директор ЦРУ Майк Помпео офіційно обійняв посаду держсекретаря США після того, як 13 березня Трамп звільнив з цієї посади Рекса Тіллерсона. На відміну від свого попередника, у Помпео немає розбіжностей з главою Білого дому.

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24 04 2018 07:37
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