Комітет Сенату підтримав кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США
Про це повідомляє Reuters.
Всі 11 республіканців у комітеті підтримали запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на посаду держсекретаря. При цьому 9 демократів проголосували "проти".
Багато демократів вважають Помпео занадто затятим.
"Я не вірю, що директор Помпео - це той, хто завжди надаватиме пріоритет дипломатії перед конфліктом, особливо в контексті зростаючих навколо нього агресивних зовнішньополітичних голосів", - сказав сенатор Роберт Менендес, головний демократ комітету з міжнародних відносин.
Кандидатура Помпео буде винесена на голосування загальним складом сенату.
Лідер більшості Мітч Макконнелл заявив, що у Сенаті достатньо голосів, щоб на цьому тижні підтвердити кандидатуру Помпео.
Як пише агентство, це дозволить Помпео взяти участь в саміті НАТО в п'ятницю.
Нагадаємо, 31 березня екс-директор ЦРУ Майк Помпео офіційно обійняв посаду держсекретаря США після того, як 13 березня Трамп звільнив з цієї посади Рекса Тіллерсона. На відміну від свого попередника, у Помпео немає розбіжностей з главою Білого дому.
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