Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Комітет Сенату США схвалив рішення про виділення Україні $500 мільйонів у сфері безпеки

Комітет Сенату закликав до прийняття нових заходів з протидії агресії Росії за кордоном
У США схвалили підготовлений Комітетом Сенату з питань збройних сил законопроект про асигнування на національну оборону у 2018 році. Документ, зокрема, передбачає виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів і поставки зброї.
Комітет Сенату США схвалив рішення про виділення Україні $500 мільйонів у сфері безпеки Фото: svoboda.org

Про це повідомляє "Голос Америки".

Також схвалений законопроект продовжує чинну заборону на пряме співробітництво Пентагону з російськими військовими.

Зазначається, що Комітет Сенату закликав до прийняття нових заходів з протидії агресії Росії за кордоном. Крім того, він схвалив виділення $4,6 млрд на Європейську ініціативу стримування – проект Пентагону, націлений на зміцнення безпеки на сході Європи.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2017 17:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.