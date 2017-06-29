Комітет Сенату США схвалив рішення про виділення Україні $500 мільйонів у сфері безпеки Комітет Сенату закликав до прийняття нових заходів з протидії агресії Росії за кордоном

У США схвалили підготовлений Комітетом Сенату з питань збройних сил законопроект про асигнування на національну оборону у 2018 році. Документ, зокрема, передбачає виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів і поставки зброї.

Фото: svoboda.org

Про це повідомляє "Голос Америки". Також схвалений законопроект продовжує чинну заборону на пряме співробітництво Пентагону з російськими військовими. Зазначається, що Комітет Сенату закликав до прийняття нових заходів з протидії агресії Росії за кордоном. Крім того, він схвалив виділення $4,6 млрд на Європейську ініціативу стримування – проект Пентагону, націлений на зміцнення безпеки на сході Європи. Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року.

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