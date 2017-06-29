БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ США схвалили підготовлений Комітетом Сенату з питань збройних сил законопроект про асигнування на національну оборону у 2018 році. Документ, зокрема, передбачає виділення Україні допомоги в сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів і поставки зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комітет Сенату США схвалив рішення про виділення Україні $500 мільйонів у сфері безпеки
Комітет Сенату закликав до прийняття нових заходів з протидії агресії Росії за кордоном
Фото: svoboda.org
Про це повідомляє "Голос Америки".
Також схвалений законопроект продовжує чинну заборону на пряме співробітництво Пентагону з російськими військовими.
Зазначається, що Комітет Сенату закликав до прийняття нових заходів з протидії агресії Росії за кордоном. Крім того, він схвалив виділення $4,6 млрд на Європейську ініціативу стримування – проект Пентагону, націлений на зміцнення безпеки на сході Європи.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що США можуть вирішити питання надання Україні оборонної зброї ще в межах поточного бюджетного року.
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