Комітет Сенату США відкинув звинувачення Трампа у прослуховуванні
Отже, сенатор-республіканець Річар Берр, який очолює комітет сенату з розвідки, відкинув звинувачення Трампа у прослуховуванні, висунуті проти свого попередника Барака Обами на початку місяця, передає ВВС.
Раніше в четвер спікер палати представників Пол Раян також сказав, що "ніякого прослуховування не було".
У середу Трамп як і раніше наполягав на своїх звинуваченнях на адресу Обами, заявивши Fox News, що "прослуховування включає безліч різних речей". Він також натякнув, що детальніша інформація про можливе спостереження може бути оприлюднена найближчими тижнями.
Нагадаємо, що суботу, 4 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.
"Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефони в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшли", - заявив президент США.
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