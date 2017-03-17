Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Комітет Сенату США відкинув звинувачення Трампа у прослуховуванні

Спікер палати представників Пол Раян також сказав, що "ніякого прослуховування не було"
Немає жодних свідчень, що "Трамп-тавер", де до вступу на посаду проживав президент США Дональд Трамп, був під наглядом до або після виборів, заявили у комітеті сенату.
Комітет Сенату США відкинув звинувачення Трампа у прослуховуванні Дональд Трамп Барак Обама Фото: AFP

Отже, сенатор-республіканець Річар Берр, який очолює комітет сенату з розвідки, відкинув звинувачення Трампа у прослуховуванні, висунуті проти свого попередника Барака Обами на початку місяця, передає ВВС.

Раніше в четвер спікер палати представників Пол Раян також сказав, що "ніякого прослуховування не було".

У середу Трамп як і раніше наполягав на своїх звинуваченнях на адресу Обами, заявивши Fox News, що "прослуховування включає безліч різних речей". Він також натякнув, що детальніша інформація про можливе спостереження може бути оприлюднена найближчими тижнями.

Нагадаємо, що суботу, 4 лютого, президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні його телефону під час виборчої кампанії.

"Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефони в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшли", - заявив президент США.

У свою чергу офіційний представник Обами заявив, що звинувачення Дональда Трампа є неправдивими, оскільки такі дії виходять за рамки повноважень президента. Пізніше Білий дім назвав слова Трампа про прослуховування метафорою.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 03 2017 07:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.