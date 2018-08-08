Комітет Сенату США з розвідки хоче допитати Ассанжа у "російській справі"
Комітет запропонував Ассанжу дати свідчення в місці, яке буде підходити всім сторонам.
"Лист доставлено через посольство США в Лондоні. Юридична команда WikiLeaks заявляє, що вони "розглядають пропозицію, але умови повинні відповідати високому етичному стандарту", - написали WikiLeaks в Twitter.
В прикріпленому до повідомлення документі від 1 серпня йдеться, що Комітет просить письмово відповісти на лист.
Нагадаємо, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж найближчим часом повинен покинути посольство Еквадору в Лондоні після п'яти років перебування всередині дипломатичної установи. За інформацією Bloomberg, в нього "проблеми зі здоров'ям".
Ассанж живе в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, де він успішно знайшов політичний притулок, щоб уникнути екстрадиції у Швецію - там його звинувачували у сексуальних злочинах, які він заперечував.
У 2017 році у Швеції закрили кримінальну справу відносно Ассанжа, але британська поліція повідомила про наміри його заарештувати через порушення умов звільнення з-під варти, коли він покине територію посольства Еквадору.
Він вважає, що це може стати приводом для видачі в Сполучені Штати за публікацію WikiLeaks десятків тисяч секретних дипломатичних і військових документів США.
Спекуляції щодо майбутнього Ассанжа загострилися в липні після того, як газета Sunday Times повідомила, що вищі посадові особи з Еквадору і Британії вели переговори, як вивести його посольства після відкликання притулку.
Британія зняла постійну охорону за периметром посольства в жовтні 2015 року, витративши майже 13 мільйонів фунтів на діяльність поліцейських, але пообіцяла, що Ассанж буде заарештований, якщо вийде з посольства.
Розслідування Міністерства юстиції США щодо WikiLeaks триває, але офіційний представник США, близьке до розслідування, повідомив агентству Reuters, що не було закритого обвинувального акту проти Ассанжа.
Ассанж заявив, що США оприлюднять звинувачення проти нього, якщо він буде заарештований британською поліцією, і це відкриє дорогу для його екстрадиції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі