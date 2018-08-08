Комітет Сенату США з розвідки хоче допитати Ассанжа у "російській справі"

Комітет Сенату США з розвідки викликав засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який вже більше шести років перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні, для допиту у "російській справі".

Комітет запропонував Ассанжу дати свідчення в місці, яке буде підходити всім сторонам.

"Лист доставлено через посольство США в Лондоні. Юридична команда WikiLeaks заявляє, що вони "розглядають пропозицію, але умови повинні відповідати високому етичному стандарту", - написали WikiLeaks в Twitter.

В прикріпленому до повідомлення документі від 1 серпня йдеться, що Комітет просить письмово відповісти на лист.

Нагадаємо, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж найближчим часом повинен покинути посольство Еквадору в Лондоні після п'яти років перебування всередині дипломатичної установи. За інформацією Bloomberg, в нього "проблеми зі здоров'ям".

Ассанж живе в посольстві Еквадору в Лондоні з червня 2012 року, де він успішно знайшов політичний притулок, щоб уникнути екстрадиції у Швецію - там його звинувачували у сексуальних злочинах, які він заперечував.

У 2017 році у Швеції закрили кримінальну справу відносно Ассанжа, але британська поліція повідомила про наміри його заарештувати через порушення умов звільнення з-під варти, коли він покине територію посольства Еквадору.

Він вважає, що це може стати приводом для видачі в Сполучені Штати за публікацію WikiLeaks десятків тисяч секретних дипломатичних і військових документів США.

Спекуляції щодо майбутнього Ассанжа загострилися в липні після того, як газета Sunday Times повідомила, що вищі посадові особи з Еквадору і Британії вели переговори, як вивести його посольства після відкликання притулку.

Британія зняла постійну охорону за периметром посольства в жовтні 2015 року, витративши майже 13 мільйонів фунтів на діяльність поліцейських, але пообіцяла, що Ассанж буде заарештований, якщо вийде з посольства.

Розслідування Міністерства юстиції США щодо WikiLeaks триває, але офіційний представник США, близьке до розслідування, повідомив агентству Reuters, що не було закритого обвинувального акту проти Ассанжа.

Ассанж заявив, що США оприлюднять звинувачення проти нього, якщо він буде заарештований британською поліцією, і це відкриє дорогу для його екстрадиції.