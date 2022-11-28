Комітет ВРУ схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу

Раді рекомендовано проголосувати за зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.

Про це повідомив Голова Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

"Сподіваємось, що зовсім скоро зникне можливість для організаторів азартних ігор сплачувати єдиний податок за ставкою 2%", – написав він.

Крім того, автор законопроєкту №8079 народний депутат, що закон у фінальній редакції вступає в силу одразу після підписання і опублікування.

"Весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування", – додав він.

Раніше повідомлялось, що народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної ради законопроєкт щодо заборони діяльності російської православної церкви на території України.