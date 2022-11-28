НОВИНИРаді рекомендовано проголосувати за зміни до Податкового кодексу щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування 2%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комітет ВРУ схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив Голова Комітету Верховної ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.
"Сподіваємось, що зовсім скоро зникне можливість для організаторів азартних ігор сплачувати єдиний податок за ставкою 2%", – написав він.
Крім того, автор законопроєкту №8079 народний депутат, що закон у фінальній редакції вступає в силу одразу після підписання і опублікування.
"Весь гральний бізнес одразу повинен буде перейти на повну ставку оподаткування", – додав він.
Раніше повідомлялось, що народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної ради законопроєкт щодо заборони діяльності російської православної церкви на території України.
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28 11 2022 13:50 МЕДІА
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