Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляне проблему забудови в Києві

На сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Кракові розглянуть так званий "альтернативний звіт", який підготували громадські активісти з Києва.

Про це розповіла член делегації, правник, громадський активіст Марина Соловйова, повідомляє "Радіо Свобода".

Активісти повідомлять учасникам сесії про стан справ із забудовами довкола Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також про знищення історичного середовища Києва унаслідок забудов.

"Ми розпочали співпрацю з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб члени комітету розуміли, що відбувається і на території нашої пам’ятки, і в її буферній зоні. Це – Софія Київська і Києво-Печерська лавра. Ми звітуватимемо про те, що відбувається на території Києва і взагалі в Україні", – сказала Соловйова.

Так звані альтернативні звіти, які громада Києва готує з 2011 року, ЮНЕСКО розглядає разом із тими, які готують у відповідних урядових інстанціях.

У Міністерстві культури України визнають наявність проблеми і готові оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд.

ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади з закликом заборонити забудову у буферних (захисних) зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської лаври.

41 сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО працює у польському Кракові з 2 до 12 липня.

Нагадаємо, ЮНЕСКО зберегла Софію Київську та Києво-Печерську лавру у списку об'єктів Всесвітньої спадщини.