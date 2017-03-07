Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО розгляне проблему забудови в Києві
Про це розповіла член делегації, правник, громадський активіст Марина Соловйова, повідомляє "Радіо Свобода".
Активісти повідомлять учасникам сесії про стан справ із забудовами довкола Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також про знищення історичного середовища Києва унаслідок забудов.
"Ми розпочали співпрацю з Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб члени комітету розуміли, що відбувається і на території нашої пам’ятки, і в її буферній зоні. Це – Софія Київська і Києво-Печерська лавра. Ми звітуватимемо про те, що відбувається на території Києва і взагалі в Україні", – сказала Соловйова.
Так звані альтернативні звіти, які громада Києва готує з 2011 року, ЮНЕСКО розглядає разом із тими, які готують у відповідних урядових інстанціях.
У Міністерстві культури України визнають наявність проблеми і готові оскаржувати забудови в історичній частині Києва через суд.
ЮНЕСКО неодноразово зверталось до української влади з закликом заборонити забудову у буферних (захисних) зонах довкола Софії Київської та Києво-Печерської лаври.
41 сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО працює у польському Кракові з 2 до 12 липня.
Нагадаємо, ЮНЕСКО зберегла Софію Київську та Києво-Печерську лавру у списку об'єктів Всесвітньої спадщини.
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