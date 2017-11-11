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Комітет виборців оприлюднив ТОП-10 прогульників Верховної Ради

Найбільшими прогульниками пленарних засідань стали позафракційні народні депутати
Комітет виборців України назвав 10 народних депутатів, які за три роки найменше відвідували пленарні засідання.
Комітет виборців оприлюднив ТОП-10 прогульників Верховної Ради Фото: ТСН

Серед народних депутатів, що з 27 листопада 2014 по 1 листопада 2017 року відвідали найменше пленарних засідань ВР за три роки, Дмитро Ярош, Андрій Білецький, Сергій Клюєв, Михайло Добкін, Олександр Онищенко, Дмитро Добкін, В’ячеслав Богуслаєв, Віталій Чепинога, Юлія Льовочкіна та Костянтин Жеваго, повідомляє КВУ.

За даними письмової реєстрації, за три роки Ярош (позафракційний) відвідав 4% засідань ВР, Білецький (позафракційний) – 7%, Клюєв (позафракційний) – 11%, М. Добкін ("Опоблок") – 15%, Онищенко (позафракційний) – 16%, Д. Добкін ("Опоблок") – 19%, Богуслаєв («Воля Народу») – 24%, Чепинога (БПП) – 24%, Льовочкіна ("Опоблок") – 25%,  Жеваго (позафракційний) – 27%.


Фото: cvu.org.ua

З невідомих причин Ярош з 351 засідання ВР пропустив 292, Білецький – 328,  Клюєв – 310, М. Добкін – 293, Онищенко – 294, Д. Добкін – 286, Богуслаєв – 223, Чепинога – 250, Льовочкіна – 162, Жеваго – 255.

Частину засідань ВР народні депутати пропустили з об’єктивних причин (хвороба, відрядження, відпустка). Ярош, зокрема, через хворобу пропустив 46 засідань ВР, Клюєв – 1, М. Добкін – 5, Богуслаєв – 42, Чепинога – 16. Льовочкіна пропустила 46 засідань через хворобу, 35 – з причин відрядження і 20 – через відпустку.

Нагадаємо, КВУ в рамках проекту "Дослівно" проаналізував відвідування головами фракцій ВР засідань парламентських комітетів за три роки роботи парламенту.

 

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