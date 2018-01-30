Комітет виборців України пропонує заборонити політичну рекламу
Згідно з дослідженням КВУ, найбільше на рекламу витратилися Радикальна партія Олега Ляшка, партії "Самопоміч", "Опозиційний блок" та "Народний фронт".
"Партії витрачають до 90 відсотків державної допомоги на рекламу, і я би назвав нонсенсом, коли партії беруть гроші платників податків і відносять їх "на телевізор", щоби привітати тих самих платників податків з Новим роком", - пояснив Кошель у коментарі DW.
За його словами, у парламенті вже зареєстрований розроблений КВУ законопроект з вичерпним переліком напрямків, за якими партії можуть витрачати державні кошти.
Нагадаємо, 8 жовтня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон щодо фінансування політичних партій. За закон проголосували 229 нардепів.
Рішення про надання партії державного фінансування її статутної діяльності або про відмову у цьому приймає Нацагентство з питань запобігання корупції на підставі результатів останніх чергових або позачергових виборів нардепів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі протягом 5 днів з дня подання уповноваженою особою партії заяви на отримання такого фінансування.
Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій становить дві соті від розміру мінімальної зарплати помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх чергових або позачергових виборах нардепів.
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