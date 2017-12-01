Комітет Європарламенту проголосував за безвізовий режим для Грузії

Рішення має бути підтверджено на пленарному засіданні ЄП в лютому

Комітет Європейського парламенту по громадянським свободам і внутрішнім справам (LIBE) проголосував за безвізовий режим для Грузії.

За це рішення проголосували 42 євродепутати.

"Законодавчі зміни щодо виключення Грузії зі списку країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду в ЄС і перенесення в список країн, звільнених від цієї вимоги повинні бути підтверджені на пленарному засіданні в цілому, найімовірніше, у лютому. Після прийняття Радою Міністрів, текст буде підписаний і опублікований в офіційному журналі ЄС", - повідомляє прес-служба комітету.



Фото: twitter.com/EP_Justice

Безвізовий режим для Грузії набуде чинності в той же день, що і схвалений Європарламентом механізм зупинення безвізу.

Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.

15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.

Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.