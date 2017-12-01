Комітет Європарламенту проголосував за безвізовий режим для Грузії
За це рішення проголосували 42 євродепутати.
"Законодавчі зміни щодо виключення Грузії зі списку країн, громадянам яких потрібна віза для в'їзду в ЄС і перенесення в список країн, звільнених від цієї вимоги повинні бути підтверджені на пленарному засіданні в цілому, найімовірніше, у лютому. Після прийняття Радою Міністрів, текст буде підписаний і опублікований в офіційному журналі ЄС", - повідомляє прес-служба комітету.
Фото: twitter.com/EP_Justice
Безвізовий режим для Грузії набуде чинності в той же день, що і схвалений Європарламентом механізм зупинення безвізу.
Нагадаємо, що за інформацією МЗС, рішення про надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом буде прийнято до, а набуде чинності після президентських виборів у Франції.
15 грудня 2016 року Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України.
Окрім того, Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Механізм зупинення безвізового режиму в першу чергу стосується України, Грузії та Косово.
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