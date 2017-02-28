ПОЛІТИКА НОВИНИДепутати Комітету з правових питань Європарламенту проголосували за зняття депутатської недоторканності з лідера "Національного фронту", кандидатки у президенти Франції Марін Ле Пен.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Комітет Європарламенту проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен
Кандидат у президенти Франції перебуває під слідством за три графічних зображення, на яких ІД здійснює страти
Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru
Тепер рішення комітету має пітримати увесь законодавчий орган. Коли саме відбудеться голосування наразі невідомо, інформує Reuters.
Варто відзначити, що в 2015 році лідерка французьких ультраправих публікувала кілька фотографій показових вбивств, які здійснювали бойовики "Ісламської держави".
Ці зображенян вона опублікувала у Twitter. Зокрема, на фото була страта журналіста США Джеймса Фоулі, якому відтяли голову.
Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
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28 02 2017 21:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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