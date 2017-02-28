Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Комітет Європарламенту проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен

Кандидат у президенти Франції перебуває під слідством за три графічних зображення, на яких ІД здійснює страти
Депутати Комітету з правових питань Європарламенту проголосували за зняття депутатської недоторканності з лідера "Національного фронту", кандидатки у президенти Франції Марін Ле Пен.
Комітет Європарламенту проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Тепер рішення комітету має пітримати увесь законодавчий орган. Коли саме відбудеться голосування наразі невідомо, інформує Reuters.

Варто відзначити, що в 2015 році лідерка французьких ультраправих публікувала кілька фотографій показових вбивств, які здійснювали бойовики "Ісламської держави". 

Ці зображенян вона опублікувала у Twitter. Зокрема, на фото була страта журналіста США Джеймса Фоулі, якому відтяли голову.

Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 21:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.