Комітет Європарламенту проголосував за зняття недоторканності з Ле Пен Кандидат у президенти Франції перебуває під слідством за три графічних зображення, на яких ІД здійснює страти

Депутати Комітету з правових питань Європарламенту проголосували за зняття депутатської недоторканності з лідера "Національного фронту", кандидатки у президенти Франції Марін Ле Пен.

Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Тепер рішення комітету має пітримати увесь законодавчий орган. Коли саме відбудеться голосування наразі невідомо, інформує Reuters. Варто відзначити, що в 2015 році лідерка французьких ультраправих публікувала кілька фотографій показових вбивств, які здійснювали бойовики "Ісламської держави". Ці зображенян вона опублікувала у Twitter. Зокрема, на фото була страта журналіста США Джеймса Фоулі, якому відтяли голову. Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

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