Комітет з нацбезпеки завершив роботу над законопроектом про реінтеграцію Донбасу

У п’ятницю, 17 листопада, Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони завершив роботу над підготовкою тексту законопроекту про реінтеграцію Донбасу до другого читання.

Депутати узгодили останні спірні положення, головним серед яких була стаття 10 законопроекту, передає УНІАН.

В статті 10 законопроекту визначаються заходи, які можуть здійснюватися військовими формуваннями та іншими особами, залученими для забезпечення інтересів національної безпеки в Донецькій та Луганській областях по забезпеченню територіальної цілісності України.

Члени комітету підтримали законопроект в другому читанні та в цілому в редакції, затвердженій комітетом. Секретар комітету Іван Вінник назвав голосування "епохальним моментом".

Як відомо, 6-го жовтня Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроект президента Петра Порошенка №7163 Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

У новому законі про відновлення контролю над Донбасом, зокрема, Росія визначена як країна-агресор і вводиться право України на самооборону.

Спікер парламенту Андрій Парубій нагадав, що із законопроекту прибрали згадку про мінські угоди як пріоритет у відновленні цілісності України. Цей пункт був одним зі спірних (Мінські угоди були підписані в тому числі ватажками бойовиків Олександром Захарченком та Ігормем Плотницьким), в тому числі через нього було зірвано голосування днем раніше.