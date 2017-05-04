Комітет з протидії корупції повторно оголосив конкурс на аудитора НАБУ
Таке рішення комітет прийняв більшістю у середу, 5 квітня. В ході обговорення голова комітету Соболєв повідомив, що комітет звертався до трьох кандидатів. Зокрема, прокурорка у США, яка вела справу проти колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка Марта Борщ підтвердила своє бажання взяти участь в конкурсі, повідомляє "Громадське".
Генеральний директор Європейського бюро по боротьбі з шахрайством Джовані Кесслер поки не надав офіційної відповіді, проте колеги з представництва ЄС вважають, що він погодиться, зазначив Соболєв.
Також комітет звернувся до Карлос Кастресана - іспанського прокурора, який був керівником міжнародного трибуналу в Гватемалі в результаті чого був засуджений президент та ряд депутатів. Поки що він не надав відповіді.
Кандидати повинні відповідати вимогам закону України "Про Національне Антикорупційне Бюро України", зокрема мати значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, а також мати бездоганну ділову репутацію.
Відповідно до умов конкурсу заявки та документи прийматимуться до 3 травня на електронну адресу комітету. Перелік документів, які потрібно подавати, буде зазначено на веб-сайті Комітету.
Нагадаємо, Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Як відомо, Верховна Рада 23 лютого не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (складається з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента).
16 березня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного питання щодо обрання аудитора НАБУ.
Раніше частина членів комітету з питань протидії та запобігання корупції від БПП, НФ та Відродження рекомендували на розгляд парламенту дві кандидатури на посаду аудитора НАБУ, зокрема Найджела Брауна, якого вважають людиною президента та його оточення.
Кандидат в аудитори НАБУ Браун, призначення якого намагаються протиснути фракції "БПП" і "Народний фронт", вже критикує бюро.
За словами Соболєва, Браун колись обслуговував російських олігархів.
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