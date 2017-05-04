Комітет з протидії корупції повторно оголосив конкурс на аудитора НАБУ

Комітет з питань запобігання та протидії корупції прийняв рішення про оголошення конкурсу на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від парламенту.

Таке рішення комітет прийняв більшістю у середу, 5 квітня. В ході обговорення голова комітету Соболєв повідомив, що комітет звертався до трьох кандидатів. Зокрема, прокурорка у США, яка вела справу проти колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка Марта Борщ підтвердила своє бажання взяти участь в конкурсі, повідомляє "Громадське".

Генеральний директор Європейського бюро по боротьбі з шахрайством Джовані Кесслер поки не надав офіційної відповіді, проте колеги з представництва ЄС вважають, що він погодиться, зазначив Соболєв.

Також комітет звернувся до Карлос Кастресана - іспанського прокурора, який був керівником міжнародного трибуналу в Гватемалі в результаті чого був засуджений президент та ряд депутатів. Поки що він не надав відповіді.

Кандидати повинні відповідати вимогам закону України "Про Національне Антикорупційне Бюро України", зокрема мати значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, а також мати бездоганну ділову репутацію.

Відповідно до умов конкурсу заявки та документи прийматимуться до 3 травня на електронну адресу комітету. Перелік документів, які потрібно подавати, буде зазначено на веб-сайті Комітету.

Нагадаємо, Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Як відомо, Верховна Рада 23 лютого не змогла призначити свого представника до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України (складається з трьох осіб - від Ради, Кабміну і Президента).