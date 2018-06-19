Комітет з питань нацбезпеки рекомендував ухвалити закон про нацбезпеку перед самітом НАТО, - Пашинський

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити законопроект про національну безпеку в другому читанні.

Відповідне рішення члени комітету ухвалили на позачерговому засіданні.

"Нам вдалося досягти повного консенсусу щодо цього закону. Цей консенсус чітко артикульований з комісією ЄС, партнерами США і текст закону повністю відповідає стандартам НАТО", — заявив на засіданні голова Комітету з питань національної безпеки та оборони, заступник голови фракціі "Народний фронт" Сергій Пашинський.

Народний депутат підкреслив, що закон про про нацбезпеку відповідає усім стандартам НАТО. Над ним працювали не лише українські депутати та експерти, а й представники Альянсу і США. Лише «ворожа агентура може стверджувати, що ці напрацювання – погані».

"В результаті, нам вдалось досягти повного консенсусу у тексті цього закону. Усе це чітко артикульоване в спільному листі керівників ЄС, США, НАТО та місії ЄС в Україні", – заявив Пашинський.

Голова комітету з нацбезпеки наголосив: усі норми чітко погоджені із нормативами НАТО та відповідають "тим загрозам, які сьогодні стоять перед нами".

"Він фіксує 3% на розвиток ЗСУ. До другого читання було внесено 427 пропозицій та поправок щодо проекту закону, частково та редакційно враховано 116, відхилено 311", – розповів нардеп, додавши, що у всіх відхилених правках "є слушні та доречні речі", однак просто одним законом усе поле охопити не вдасться.

"Воно буде допрацьовуватись, можливо, і в цьому документі. Також ми робитимемо новий закон про СБУ, національні розвідки чи контроль над спецслужбами. Я впевнений, що туди й будемо імплементувати ці 311 правок", – зазначив Пашинський.

Голова комітету з нацбезпеки також звернув увагу, що ВР протягом шести місяців повинна ухвалити закон про спеціальний комітет контролю над спецслужбами.

"Я прошу звернути увагу на те, що ми – напередодні саміту НАТО. Тож і закликаю зробити все, щоб Президент України там міг сказати, що держава та парламент виконали свої зобов‘язання перед Альянсом у цій частині", – підсумував Сергій Пашинський.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №8068 "Про національну безпеку".