Компанії Ахметова і Олександра Януковича заробили на "Роттердам +" 15 млрд грн, - екс-член НКРЕКУ

Колишній член Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Андрій Герус заявив, що з травня 2016 року теплогенеруючі компанії України додатково отримали від запровадження формули "Роттердам+" понад 15 млрд грн.

За підрахунками Геруса, приблизно 80% цієї суми отримала компанія ДТЕК Рината Ахметова. Решта дісталася державній "Центренерго" і "Донбасенерго", яку пов'язують з Олександром Януковичем, інформує LIGA.net.

Згідно з методикою, вартість вугілля обчислюється за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен (АРА) плюс вартість його доставки в Україну". Ціна вугілля, розрахована за такою методикою, закладається у вартість електроенергії, яку відпускають ТЕС. 70% потужностей теплових станцій є у власності ДТЕК, решта належить "Центренерго" і "Донбасенерго". Цю методику застосовують до всього вугілля, яке йде на ТЕС, зокрема й видобутого в Україні.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Воно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКУ, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам +") забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії в оптовий ринок.