Компанії "Ашан" дозволили купити мережу гіпермаркетів "Караван"

Компанія також буде поступово впроваджувати в колишніх магазинах "Караван" свій комерційний проект

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії "Ашан Рітейл Україна", що входить до складу французької Auchan Group, придбати дистриб'ютора мережі гіпермаркетів "Караван".

Після підписаної 20 червня 2017 року угоди з дистриб'ютором "Караван" "Ашан Рітейл" завершив проект викупу компанії, завдяки отриманому 5 вересня 2017 р. дозволу на концентрацію від Антимонопольного комітету.

Компанія також буде поступово впроваджувати в колишніх магазинах "Караван" свій комерційний проект і інші напрями в рамках нової концепції розвитку. Про це йдеться на сайті "Ашану".

Нагадаємо, що в червні компанія "Ашан Україна" підписала угоду з українським дистриб'ютором "Караван" щодо викупу його активів.

Зазначимо, що мережа гіпермаркетів "Караван" налічує 9 магазинів, які розташовані у Києві, Харкові, Дніпрі, Чернівцях та Житомирі й інших містах. А в 2016 році власник DCH Group Олександр Ярославський став одноосібним власником мережі ТРЦ, викупивши у фондів прямих інвестицій належні їм частки.

Угоду з українським дистриб’ютором Караван угоду з українським дистриб’ютором Караван щодо викупу його активів компанії підписали ще в червні.

Нагадаємо, у лютому Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на нерухоме майно торгово-розважального центру "Караван" за адресою вулиця Лугова, 12 в Києві, який належить ПРАТ "Лекс Холдинг", кінцевим бенефіціаром якої є бізнесмен Олександр Ярославський.

Згідно з повідомленням, арешт накладений у рамках кримінального провадження щодо нанесення збитків "ВТБ Банку". Досудове розслідування було відкрито 10 лютого цього року.

Згодом стало відомо, що український бізнесмен Олександр Ярославський, власник ТЦ Караван викупив борг торгового центру перед російським ВТБ в розмірі $76 млн.